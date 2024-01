Chiarimenti su quali Samsung Galaxy riceveranno le funzioni AI e quando

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A due giorni dal lancio dei nuoviS24 che sono balzati agli onori della cronaca soprattutto per le loroAI, non tutti hanno chiaro un aspetto fondamentale:vecchile novità legate all’intelligenza artificiale ed entro quanto tempo? In questo approfondimento non mancherà il focus sulla strategia del produttore asiatico. Inutile negarlo, il successo deiS24 si legherà moltissimo all’attenzione degli utenti verso leAI, sulla base di quanto queste ultime attireranno le attenzioni dei clienti finali. A tanti potrebbe far gola beneficiare di tanti plus importanti. Tra questi ,la possibilità di ottenere la traduzione simultanea di un dialogo ...