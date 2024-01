Chiara Ferragni | in aiuto dell’influencer arriva Taffo | il social media manager dell’agenzia funebre suggerisce la nuova strategia

Nuovi gossip su Chiara Ferragni e Fedez . La coppia non è i crisi ma in lite per un motivo ben specifico. (comingsoon)

In affitto la vecchia casa di Fedez e Chiara Ferragni : il prezzo La vecchia casa di Fedez e Chiara Ferragni , situata a City Life Milano , non molto ... (tpi)

Da quando è esploso l'affaire Balocco ,è nel mirino del gossip e la sua relazione con il marito Fedez . La coppia non appare insieme da diverso tempo e il rapper ha smentito categoricamente la crisi. Sembra, tuttavia, che ...Dopo il caso Balocco, l'influencer ha azzerato i contenuti dedicati ai brand. Non sarà alla Fashion Week di Parigi, ma ha perso solo lo 0,8% dei ...La vecchia casa di Fedez e Chiara Ferragni, situata a City Life Milano, non molto distante dall’attuale abitazione della coppia, è di nuovo in affitto.Dopo lo scandalo del Pandoro gate, Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro della polemica. A far scatenare il caos è stato un servizio di Striscia ...