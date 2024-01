Chiara Ferragni | il video col Suv la imbarazza | pizzicata da Vittorio Brumotti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Quando si dice: che periodo di cacca. Dopo la multa dell’Antitrust, dopo le indagini delle procure di Milano e Cuneo sul caso del pandoro Balocco, dopo le polemiche per uova di Pasqua, dopo la fuga di follower, dopo l’addio di Safilo e Coca Cola, dopo il tragicodi scuse, il caos provocato da Fedez e la popolarità in calo, adessopesta una mer**. Non per colpa sua, probabilmente, ma del suo autista. Fatto che sta che ieri sera Striscia la Notizia ha pizzicato l’influencer parcheggiare il suo bel suv dai vetri oscurati in via Montenapoleone non proprio in modo “corretto”. La grande auto blu era infatti ferma con le quattro frecce accese a pochi metri da un incrocio, forse per permettere adi prendersi un caffè o chissà cos’altro. Peccato che lì vicino ci fosse pure ...