?Certificazione unica 2024 | modelli e istruzioni dell' Agenzia delle Entrate | dall' Assegno unico alle mance | le novità

... sono sempre in contatto con giovani studenti e hanno ottenuto lainternazionale ...le lezioni di inglese online Sconto del 15% su Novakid con il codice Novakid offre un'esperienza...Nel caso in cui un dipendente debba sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro a causa di patologie particolari, è sufficiente un'cartacea rilasciata ...sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità; ed è stata abrogata la ...L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli per la Certificazione Unica 2024, molte le novità chiarite dall'Agenzia delle Entrate per assegno unico e contratti sportivi nella CU 2024.