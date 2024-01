?Certificazione unica 2024 | i nuovi modelli dell' Agenzia dell' entrate | le novità dall' Assegno unico ai fringe benefit

Nota anche come CU, la Certificazione unica costituisce uno dei documenti più importanti per attestare ufficialmente i redditi maturati dai ... (quifinanza)

Via libera al modello Certificazione unica 24 (Cu 2024 ), corredato di istruzioni e specifiche tecniche. Lo com unica l'Agenzia delle entrate con ... (orizzontescuola)

Arrivano i nuovi modelli per la Certificazione unica 2024 , con diverse novità per varie prestazioni. L'Agenzia delle Entrate li ha pubblicati sul suo ... (ilmessaggero)

Arrivano i nuovi modelli per la Certificazione unica 2024 , con diverse novità per varie prestazioni. L'Agenzia delle Entrate li ha pubblicati sul suo ... (ilmessaggero)

... sono sempre in contatto con giovani studenti e hanno ottenuto lainternazionale ...le lezioni di inglese online Sconto del 15% su Novakid con il codice Novakid offre un'esperienza...Nel caso in cui un dipendente debba sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro a causa di patologie particolari, è sufficiente un'cartacea rilasciata ...La certificazione unica (Cu) 2024, per i redditi percepiti nell’anno 2023, è stata definitivamente ufficializzata tramite il provvedimento delle Entrate del 15 gennaio. La certificazione è composta da ...sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità; ed è stata abrogata la ...