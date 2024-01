Centinaia di migliaia di schede Nvidia per l' Intelligenza Artificiale Generale Il prossimo grande progetto di Meta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mark Zuckerberg vicino al concetto di IAcome mai prima d’ora. Ha parlato del grandissimo numero digrafiche per i calcoli IA comprate da, e che saranno utilizzate anche per dare vita all’AGI....

Mark Zuckerberg vicino al concetto di IA Generale come mai prima d’ora. Ha parlato del grandissimo numero di schede grafiche per i calcoli IA ... (dday)

Mark Zuckerberg vicino al concetto di IA Generale come mai prima d’ora. Ha parlato del grandissimo numero di schede grafiche per i calcoli IA ... (dday)

Mark Zuckerberg vicino al concetto di IA Generale come mai prima d’ora. Ha parlato del grandissimo numero di schede grafiche per i calcoli IA ... (dday)

20 gen 19:13 Inin piazza a Tel Aviv contro il governo: Netanyahu dimettitidi ... Una manifestazione condi persone si è svolta anche a Gerusalemme dove alcune donne hanno ...Nel corso del suo intervento, poi, Salvini ha parlato anche del limite a 30 all'ora da poco adottato nella città di Bologna : 'Costringeredidi persone a stare in coda, a ...Caos e una lunga fila dalla mattina per l’apertura della nuova paninoteca di Cicciogamer89 a Roma nel quartiere Ostiense ...Potrebbe essere una giornata difficile quella di lunedì 22 gennaio per la manifestazione degli agricoltori che hanno in programma due cortei. Da quanto si apprende i trattori potrebbero essere un cent ...