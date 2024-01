Cechov | Pirandello e Campanile | atti unici in scena a Casnigo

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Una serata teatrale intensa ed originale, per indagare i paradossi del mondo e l’attualità di necessarie riflessioni. La suggestiva cornice del teatrino libertyvo allo storico Circolo Fratellanza diè pronta ad accogliere sabato 20 gennaio alle 21 la compagnia “EraOraTeatro” che propone lo spettacolo teatrale “a cavallo di un secolo” per la regia di Renzo Mariani. Si tratta di una proposta innovativa portata inper la prima volta lo scorso autunno. Vede rappresentate contemporaneamente nella stessa serata opere di Anton, Luigie Achille. EraOraTeatro, compagnia e associazione di promozione sociale, è nata a Bergamo nel 2018 e ha sede presso lo Spazio Polaresco. Ne fanno ...

In tutto ciò si fa sentire viva una vastissima memoria teatrale: tantissime pagine del teatro occidentale che, da Eschilo (Clitennestra) in poi fino a giungere a Ibsen,, Eduardo, ...In tutto ciò si fa sentire viva una vastissima memoria teatrale: tantissime pagine del teatro occidentale che, da Eschilo (Clitennestra) in poi fino a giungere a Ibsen,, Eduardo, ...Si tratta di una proposta innovativa che vede rappresentate contemporaneamente opere di Anton Cechov, Luigi Pirandello e Achille Campanile. EraOraTeatro, compagnia e associazione di promozione sociale ...