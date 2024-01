Cecchettin | Acca Larentia e Pozzolo casi di cronaca più citati sui media

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – E' il femminicidio di Giuliail fatto dipiù ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi: dal 29 ottobre al 17 gennaio il nome della studentessa uccisa dall'ex fidanzato, vicenda che ha scosso l'opinione pubblica, è stato infatti pronunciato 4.884 volte, 2 volte e mezzo all'ora. Lo rileva il monitoraggio sui principali canali televisivi e radiofonici nazionali svolto damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.L'indagine dimonitor.it, focalizzata sui principali fatti didi fine 2023 – inizio 2024, vede in seconda posizione la voce “” (1.121), sotto i riflettori ...

Turetta studia la strategia difensiva col suo avvocato Il giallo del libro per bambini accanto al cadavere Giulia: al Ris coltello e tracce ... (affaritaliani)

Nelle ultime settimane, tra le voci di indignazione che si sono sollevate per il femminicidio di Giulia Cecchettin , sono molte anche le critiche ... (news.robadadonne)

Nelle ultime settimane, tra le voci di indignazione che si sono sollevate per il femminicidio di Giulia Cecchettin , sono molte anche le critiche ... (news.robadadonne)

Sono in programma oggi, 5 dicembre, i funerali di Giulia Cecchettin , la 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie a ... (ilmessaggero)

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Gino Cecchettin , papà di Giulia la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha fatto una breve visita in ... (liberoquotidiano)

L'analisi di Mediamonitor È il femminicidio di Giuliail fatto di cronaca più ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi. Lo ...l'indagine vede in seconda posizione la voce "...È il femminicidio di Giuliail fatto di cronaca più ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi: dal 29 ... vede in seconda posizione la voce "Larentia" (1.121), sotto i ...Roma, 19 gen. (askanews) – Esce oggi, su tutte le piattaforme digitali e streaming e in rotazione radiofonica, “Presente”, il nuovo brano di Valerio Scanu. Il brano anticipa l’uscita dell’omonimo albu ...ROMA (ITALPRESS) – E’ il femminicidio di Giulia Cecchettin il fatto di cronaca più ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi: dal 29 ottobre al 17 gennaio il nome della studentessa uccis ...