C’è Posta per Te | anticipazioni 20 gennaio | cosa succederà | le storie e gli ospiti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) C’èper Te,20: domani in prima serata su Canale 5 ci sarà la seconda puntata di questa trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ecco le novità! Prima, però, vediamo come è andato l’esordio di stagione. Ascolti della prima puntata Settimana scorsa, sabato 13, “C’èper Te” ha avuto una partenza “col botto” come ci aspettavamo! In particolare è stato visto in media da 4.730.000 persone pari al 31,08% di share con tre protagonisti di “Terra Amara” e Paolo Bonolis”. “C’è…” ha vinto nettamente rispetto a “Tali e Quali” di Carlo Conti su Rai 1, che ha avuto appena 2.957.000 telespettatori pari al 17.6% di share. Maria avrà la meglio anche domani? C’èper Te,20: ...