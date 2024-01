C’è la Russia sulla strada di Sinner agli Australian Open | il tabellone e la mina vagante Korda

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildi Jannik2024 sembra parlare il russo, dopo il doppio esame di olandese (Botic van de Zandschulp e Peter de Jong) e la verifica in salsa argentina (Sebastian Baez). Il tennista italiano incrocerà infatti Karen Khachanovottavi di finale: il numero 15 del ranking ATP, reduce dai successi contro Altmaier, Kovacevic e Machac, rappresenterà indubbiamente un avversario molto rognoso per il fuoriclasse altoatesino. Il 22enne conduce per 2-1 nei precedenti, che si sono sempre rivelati delle grandi batte, anche se ormai iniziano a essere datati. Nel frattempo l’azzurro è cresciuto sensibilmente ma non va dimenticato che l’avversario ha disputato la semifinaleUS2022 e ...