CdS – “Phillips al Barcellona solo ad una condizione | concorrenza del West Ham”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 2024-01-18 20:51:37 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Non è più un segreto che Kalvinvoglia lasciare quanto prima il Manchester City di Pep Guardiola, anche per non perdere il treno che porta ad Euro 2024. Sul centrocampista della nazionale inglese è forte il pressing del, alle prese con le note problematiche di natura finanziaria.in Premier League, con ilHam che fa sul serio per l’ex Leeds.vuole il, ma c’è un problema Ilvuole regalare a Xavi Hernandez un centrocampista con caratteristiche fisiche ben precise, in grado di ridare equilibrio ad una mediana divorata dal Real Madrid anche in finale di Supercoppa di Spagna. Kalvin ...