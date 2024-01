Cassazione | reato se c’è riorganizzazione fascista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il 'saluto romano' è un gesto che ha rilevanza penale se risulta espressione di un concreto pericolo didel partito. Le Sezioni Unite dellahanno stabilito che in presenza di questi "rituali evocativi" si debba contestare la legge Scelba e non quella Mancino, relativa ad atti di discriminazione. La decisione dei giudici della Suprema Corte ha nello specifico annullato la condanna a due mesi di reclusione nei confronti di 8 imputati, esponenti di Casapound, Lealtà Azione e Forza Nuova. I fatti oggetto del processo sono relativi ad una manifestazione in memoria di Sergio Ramelli del 29 aprile 2016.Ora dovrà esser la corte d'appello del capoluogo lombardo a stabilire se ci sono i presupposti o meno per affermare la penale responsabilità. L'impostazione dellanon risolve, ...

La Cassazione "salva" il saluto romano . Reato solo quando non è commemorativo. Per essere perseguito penalmente dovrebbe accompagnarsi alla volontà ... (ilgiornaleditalia)

ROMA. La, nella solennità delle Sezioni unite, ha deciso: il saluto romano è una apologia di fascismo, ma diventaai sensi della legge Scelba solo quando per le modalità e il contesto integra ...Il saluto romano La: "Non èse..." Insomma, per De Gregorio Fratelli d'Italia è erede del partito fascista. Parole che fanno indignare Sara Kelany, deputata del partito di Giorgia ...E per questo è reato. Ma solo se nel contesto in cui viene fatto c’è il rischio di ricostituzione, appunto, del partito fascista. Rischio che, nelle commemorazioni, generalmente non sussiste. Lo hanno ...Il saluto romano è reato La domanda è stata riproposta con forza dopo la selva di braccia tese viste a Roma il 7 gennaio, alla commemorazione della strage di Acca Larenzia. Finora le sentenze erano s ...