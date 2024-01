Caso Osimhen | il procuratore Chinè pronto a chiedere gli atti relativi al rinvio a giudizio di De Laurentiis Schira

(Di venerdì 19 gennaio 2024) IlGiuseppesarebbea rii documenti della richiesta diper le accuse di falso in bilancio rivolte al presidente De. Lo scrive il giornalista Nicolòsu X: “Secondo quanto filtra dalla Procura Federale #FIGC Giuseppesarebbea chieder alla procura di Roma glialla richiesta diper il Presidente del Napoli Aurelio #De, accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor #” Secondo quanto filtra dalla ProcuraFederale #FIGC Giuseppesarebbea ...

Le news sull'indagine a carico del Napoli, per l'acquisto di Victornel 2020, accendono la ... Le carte utilizzate dalla giustizia sportiva, neldella Juventus, sono legate all'inchiesta ...... ma in questociò non è avvenuto, è un'ipotesi già esclusa dai magistrati a Napoli". Per ...riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all' acquisto dell'attaccante Victor, nel ...Lo riporta la redazione di Sky Sport. 19.01 14:07 - IL PARERE - Avv. Grassani: "Caso Osimhen e falso in bilancio Serve calma, mancano ancora degli elementi fondamentali e sotto il profilo sportivo ...Il presidente azzurro è accusato di falso in bilancio nel procedimento legato alle plusvalenze fittizie legato all'operazione che ha portato l'attaccante nigeriano in Campania.