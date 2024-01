Caso Osimhen | De Laurentiis a rischio processo | parla il legale

... ma in questociò non è avvenuto, è un'ipotesi già esclusa dai magistrati a Napoli". Per ...riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all' acquisto dell'attaccante Victor, nel ...Cosa rischia Aurelio De Laurentiis dopo la chiusura delle indagini per falso in bilancio per finte plusvalenze suA fare chiarezza è il suo avvocato, Fabio Fulgeri, che all'Ansa spiegaIl presidente azzurro è accusato di falso in bilancio nel procedimento legato alle plusvalenze fittizie legato all'operazione che ha portato l'attaccante nigeriano in Campania.Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen, nel 2020 ... di reato nasce per l'idea di frodare il fisco, ma in questo caso ciò non è ...