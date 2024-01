Caso Osimhen | chiusa l’indagine su De Laurentiis | Avvocato Grassani sereno

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Procura di Roma ha concluso le indagini su Deper il, l’resta fiducioso. La Procura di Roma ha notificato la conclusione delle indagini sul, che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio Decon l’accusa di falso in bilancio. L’inchiesta riguarda le presunte plusvalenze fittizie emerse nell’operazione di acquisto dell’attaccante nigeriano dal Lille nel 2020, costato circa 71 milioni di euro. Oltre a Derisultano indagati anche alcuni membri del Consiglio di Amministrazione del Napoli che erano in carica al momento del trasferimento diin azzurro. Nello specifico, nell’affare furono inseriti anche 4 giocatori del club ...

Oltre il presidente del Napoli sono coinvolti anche altri dirigenti del club tra cui la moglie, due figli e alcuni membri del Cda ...