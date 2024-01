Caso Mes | Meloni interrogata davanti al Gran Giurì

21 arbitri sono stati ascoltati dalla Guardia Givil in Spagna nell’ambito del “ Caso Negreira ” rivelando dettagli su come avrebbe operato il ... (ilnapolista)

Arnautovic fa parlare di sé per le vicende extra campo anche quando le accuse non sono seguite da prove . L’episodio che lo vede come potenziale (?) ... (inter-news)

L’ Estetista cinica , all’anagrafe Cristina Fogazzi, ha deciso di pubblicare alcune storie in merito al caso Chiara Ferragni . Dopo vari commenti in ... (ilfattoquotidiano)

Primo incontro presso l'Ordine degli Psicologi del Piemonte per Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus squalificato per 12 mesi dalla Procura ... (247.libero)

Questo fornisce anche migliori possibilità per fornire finanziamento, in caso di possibili difficoltà nel settore finanziario-bancario. Tutto questo, quindi, non fa altro che ampliare il perimetro di ...Giuseppe Conte aveva chiesto di procedere con il giurì d'onore per difendersi dalle "accuse denigratorie" da parte della premier Giorgia Meloni sul Mes. Il leader del M5s ... della controversia, in ...