Carlos Sainz a 61 anni vince per la quarta volta il Rally Dakar | primo successo per Audi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A 61è ancora lui il re del: con una prova accorta ma senza errori,ha trionfato per lain carriera nello storiconel deserto, regalando ilall’, dopo i trionfi del 2010 (con Volkswagen), 2018 (Peugeot) e 2020 (Mini). Per il progetto della RS Q e-tron elettrica è arrivata l’agognata vittoria all’ultima partecipazione, visto che dal prossimo anno la casa tedesca concentrerà le risorse sull’ingresso in Formula 1.invece prosegue la sua caccia ai record di Nasser Al-Attiyah (5 vittorie) e Stéphane Peterhansel (8 successi). Il pilota spagnolo, padre del pilota della Ferrari, ha mantenuto la leadership senzare mai ...