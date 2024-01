Carissima Elly non ti candidare Le donne dem scrivono a Schlein

, ti scriviamo per offrirti la nostra riflessione per un Pd partito comunità che porti più donne in Europa ", si legge nella lettera in cui si spiega che la sua eventuale candidatura ..., ti scriviamo per offrirti la nostra riflessione per un Pd partito comunità che porti più donne in Europa ", si legge nella lettera in cui si spiega che la sua eventuale candidatura ..."Non rincorrere Meloni. La candidatura della prima segretaria del Pd comprimerebbe la possibilità concreta per le altre nostre candidate di essere elette", si legge nel documento che hanno firmato in ...Ben 35 femministe del Pd firmano una lettera in cui chiedono alla segretaria di non candidarsi per non togliere spazio alle altre donne che ambiscono a un seggio a Bruxelles ...