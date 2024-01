Capodrise lasciata allo sbando | Pd | “Pronti a un’alternativa di alto livello”

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Il Partito democratico diè impegnato su due fronti. Da un lato, continua a denunciare, e stavolta lo fa con un manifesto pubblico, il malgoverno della passata amministrazione; dall’altro, lancia l’idea di creare un’ampia coalizione con altre forze politiche e con i movimenti associativi,scopo di individuare persone competenti, con idee e proposte concrete, da sottoporre alla città alle prossime Amministrative: “Abbiamo una storia democratica da invidiare – dichiarano dal circolo “Nilde Iotti” – e rifiuteremo ogni maldestro tentativo di intrusione da parte di cacicchi e galoppini estranei alla comunità. Siamo stanchi – concludono – di personaggi affezionati alla sedia, al comando e dipendenti da vassalli esterni”. Ecco il testo del manifesto del PD: STANGATA PER I CITTADINI: TRIBUTI AL MASSIMO Per Il 2024, ...

CAPODRISE. Arrestato lunedì scorso, perché girava in auto con un fucile e per le armi che poi gli sono state trovate in casa, oggi il gip Emilio Minio ha disposto i domiciliari per Francesco Gaglione, ...CASERTA –La campagna di controlli "Befana Sicura", condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare di Caserta e della ...