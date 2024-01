Capezzone tira fuori i dati che sbugiardano la sinistra | i migranti e il problema sicurezza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildella, legato a quello dell'invasione dei, viene approfondito nel corso della puntata del 18 gennaio di Dritto e rovescio, programma televisivo di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. Tra gli ospiti c'è il giornalista di Libero, Daniele, chedeiallarmanti e, in quanto numeri, non ammettono confutazione: “Quando sono venuto a Milano come direttore editoriale di Libero una delle prime cose che ho fatto è stato andare a visitare il questore di Milano, che mi ha consegnato la relazione che aveva fatto in primavera. Tenetevi forte. Il 73% degli arrestati per rapine in strada sono immigrati, tre su quattro. Se passiamo ai furti con destrezza si sale al 95%. Questi sono i fatti, poi uno può dire mi piace, ...