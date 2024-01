Cancello ed Arnone | inaugurato mercoledì prossimo il rifugio per animali nel bene confiscato

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ed. L’immobileal clan dei Casalesi diventa un luogo di inclusione: sarà24 gennaio ilperin via Tronare aedrealizzato sull’area sottratta alla criminalità organizzata. Si tratta di un progetto dall’alto valore sociale che sarà presentato in occasione di una conferenza stampa che si svolgerà presso il ristorante Sapori d’Italia in via Santa Maria a Cubito alla presenza dei massimi esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. L’appuntamento è per le ore 10,30. Con il sindaco Raffaele Ambrosca, il consigliere delegato Gabriele Di Vuolo e tutta l’amministrazione, infatti ci saranno l’assessore regionale alla Sicurezza e alla Legalità Mario ...