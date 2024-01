Campionato Primavera 1 TimVision La 18° giornata in diretta ed in esclusiva sui canali di Sportitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Week end intenso di partite per ilche celebra le sfide della 18°del girone d’andata. Ecco come seguire le partite, tutte ine insu(canale 60 del digitale terrestre), SoloCalcio e SiLive24. L’intera programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di: Di seguito la … L'articolo proviene da Sport in TV.

L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del campionato prima vera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

L’Inter Primavera perde per la prima volta in questa stagione in Campionato contro la Juventus per 1-0. Michele Scienza condanna i nerazzurri a ... (inter-news)

Il centrale difensivo svedese ha giocato nelladel Lecce e vestito la maglia del Täby FK,... Nella sua carriera ha sviluppato esperienze nelpolacco per poi trasferirsi a Lecce nel ...... addirittura verso la fine del. Ma la tempistica era dettata soprattutto dal fatto che ... Alla luce di come si sta evolvendo la situazione già prima dell'inizio dellail rientro in ...Partita casalinga per i ragazzi della Primavera rossoverde che affronteranno il Benevento secondo in classifica, sabato 20 gennaio alle 11, al Moreno Gubbiotti di Narni. Occasione quindi per dimostrar ...Il talentuoso e giovanissimo centrocampista granata è intoccabile e ha iniziato alla grande il 2024: no a Fulham e Catanzaro ...