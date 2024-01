Campania | fondi sviluppo e coesione negati De Luca | “Lunedì denunciamo Fitto”

Il caso Sanità in Campania fa insorgere le opposizioni in Consiglio regionale. Ieri sono arrivate le ultime dichiarazioni del presidente Vincenzo De ... (lanotiziagiornale)

Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania , insieme alla Calabria, diventa un punto di riferimento in termini di impatto economico in relazione agli ... (anteprima24)

... con 20 strutture in Emilia Romagna e 15 in Lombardia mentre al Centro se ne trovano 23, di cui 8 nel Lazio e 6 in Umbria, e 40 sono distribuite tra il Sud e le Isole, tra cui 12 ine 7 in ...Nuovo attacco di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione, contro il Governo di Giorgia Meloni. Durante un dibattito pubblico, De Luca ha cominciato ...è stato siglato un patto per i...Oltre 2,1 milioni raccolti da 81mila donatori fra soci, dipendenti, consumatori e fornitori. È questo il risultato della campagna di raccolta fondi avviata a maggio 2023 da Coop, dopo l'alluvione che ...E’ il Fondo per il sostegno delle eccellenze della enogastronomia e dell’agroalimentare italiano, presentato nella sede del Masaf alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Agricoltura e della ...