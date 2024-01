Campania | De Luca | “Lunedì presentiamo la denuncia contro Fitto”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“presenteremo la nostrail ministro“. Lo ha annunciato il presidente della giunta regionale della, Vincenzo De, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, tornando sulla questione dei fondi di coesione. La Regione, ha precisato De, si rivolgerà al Tar del Lazio e alla magistratura contabile “perchè un anno e mezzo di ritardo sta determinando un danno finanziario enorme perchè in un anno di sta determinando l’aumento dei costi del 30 per cento” e anche alla “magistratura penale per individuare eventuali responsabilità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

«Ci sono medici specialisti campani che lavorano negli ospedali del Nord . Vengono una volta al mese in Campania per fare visite private e poi hanno ... (open.online)

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha intenzione di portare in tribunale il governo Meloni. In particolare il ministro Raffaele ... (open.online)

Sarà bandito un concorso unico regionale per trovare medici da destinare all'emergenza - urgenza. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della, Vincenzo De. Un concorso per selezionare giovani medici da destinare a tutte le Asl e le Aziende sanitarie. Una carenza di medici che si registra, a giudizio di De, perchè finora ...A dichiararlo è il Presidente dellaVincenzo Dedurante la diretta Facebook del venerdì. Il Governatore ha disertato il question time e ha scelto i social per fare il punto della ...Su richiesta di Legambiente Campania stamattina i vertici dell'Associazione hanno incontrato il Prefetto Michele Di Bari per chiedere l’istituzione di un tavolo interistituzionale con la Soprintendenz ...Ancora una volta, il presidente De Luca ha criticato l'atteggiamento del governo nei confronti del sud e, più in particolare, della campania. «A Caivano, dopo le ...