Cambia tutto sul meteo della prossima settimana | Giuliacci spiazzato dallo stravolgimento

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Novità per il, che non vedrà più un tempo asciutto e stabile sin dai primi giorni. Ad aggiornare tutti è ilrologo Mario: “Ci sarà un inizio dal sapore tipicamente invernale con spazio per delle nuove nevicate. Le ultime proiezioni dei modelli previsionali infatti mostrano la coda di una perturbazione nord-atlantica attraversare la nostra Penisola tra la fine di lunedì 22 gennaio e la giornata di martedì 23 gennaio. Le previsioni – sottolinea l'esperto - aggiornate confermano una domenica 21 stabile e asciutta, ma con il freddo sempre protagonista, specie nelle prime ore del giorno. La novità riguarda la giornata di lunedì 22, che inizierà con tempo ancora stabile, ma in graduale peggioramento nel corso del giorno, con nuove piogge che in ...