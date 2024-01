Calciomercato Serie A | colpaccio in difesa | “Ricorda Varane”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La squadra diA si è assicurata un ottimo difensore sul mercato: il paragone con un campione come Raphaëlfa ben sperare i tifosi. Continuano le operazioni di mercato inA. Il tempo scorre, i giorni passano e man mano che ci si avvicina alla data del 1° febbraio, giorno di chiusura deldi gennaio, diminuiscono le possibilità di portare a termine le conclusioni. Ecco perché le società si stanno attivando per non arrivare a ridosso della deadline. Sono tante le squadre che si sono già mosse per regalare ai propri allenatori i primi rinforzi in vista della seconda metà di stagione. Tra queste c’è il Bologna di Thiago Motta, vera sorpresa di questo campionato. Il club emiliano ha fatto vedere grandi cose finora, mettendo in mostra un gioco propositivo e divertente. A un certo punto del ...