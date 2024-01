Calciomercato Napoli | ultime notizie oggi | Ngonge firma | Zerbin parte

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda un giocatore che la dirigenza del Napoli segue da tanto tempo e che era in pole position per diventare il ... (spazionapoli)

Traorè, Ngonge e Mazzocchi, non bastano, il Napoli va a caccia di altri rinforzi per provare la risalita in campionato sperando che la Supercoppa ... (europa.today)

, club azzurro scatenato in questa sessione. Dopo Pasquale Mazzocchi, Hamed Traoré e Cyril Ngonge la società chiude infatti anche un'altra operazione come annuncia SkySport. ...Ilchiude un'altra trattativa di mercato. Dopo la Supercoppa anche Zerbin andrà al Frosinone Scrive il giornalista Di Marzio: '#- @sscnapoli, domattina le visite di #Popovic. ...Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1, prima del match di Supercoppa contro la Lazio: "Dobbiamo concentarci sulla Lazio. Non è un rischio essere favoriti ...La vincente tra le due, sarà l'avversaria del Napoli in finale lunedì. Simone Inzaghi cambia un solo elemento rispetto all’undici di partenza visto col Monza: Acerbi in difesa al posto di De Vrij. La ...