Calciomercato Napoli | cambiano gli obiettivi in difesa

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Traorè, Ngonge e Mazzocchi, non bastano, ilva a caccia di altri rinforzi per provare la risalita in campionato sperando che la Supercoppa possa sbloccare il gruppo che sta lentamente scivolando lontano anche dal quarto posto. Mazzarri ha cambiato modulo e ha bisogno di un altro centrale...

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda un giocatore che la dirigenza del Napoli segue da tanto tempo e che era in pole position per diventare il ... (spazionapoli)

Il rigore va come detto e magari qui Italiano ha ragione a recriminare e tanto, ma le occasioni le ha avute ilsulle ripartenze e non certo perché la Viola ha attaccato come può. Piuttosto il ...Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieDi Lorenzo ritrova le sue belle giocate usuali e il Napoli tiene il confuso forcing viola con qualche fiammata di Nzola spenta senza problemi. E qui il calcio ci offre un'altra delle sue stupende ..."La morale di Supercoppa è che il calcio non può fare a meno di Juve, Inter, Milan e Napoli. Potete odiarvi quanto volete, ma siete indispensabili gli uni agli altri. Il resto è (a volte splendido) ...