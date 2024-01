Calciomercato Milan Femminile – È fatta per l’attaccante Nadim

Calciomercato Milan , non solo Pioli : da Jovic a Pobega, passando per Gabbia, Kjaer e Giroud. 6 mesi per decidere il futuro… Da ormai diversi mesi a ... (dailymilan)

Marco Pellegrino, centrale argentino del Milan , è stato richiesto in prestito per 6 mesi. Ecco la squadra interessata al difensore (pianetamilan)

In attesa di capire il futuro di Buongiorno, ricercato dal, Cairo ha già bloccato ...Juventus, adesso non ci sono più dubbi: sarà un testa a testa con ilper il futuro. Ecco cosa succederà. Secondo le indiscrezioni di Sebastiano Sarno, Antonio Conte sembra ...Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - "Gli infortunati Non ci sono tempi precisi, faremo un punto a fine mese. Fra dieci giorni abbiamo un appuntamento con lo staff sanitario per capire un po' i tempi rela ...Manca poco alla ventunesima giornata di Serie A con i club che continuano a lavorare per chiudere i prossimi colpi. La Juventus cotninua a trattare con l'Atletico Madrid per l'addio di ...