Calciomercato Milan | casting per il dopo Giroud | spunta il nome di un baby fenomeno

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il mercato invernale delle big di Serie A sembra un po’ bloccato. Lo è sempre stato, storicamente, mala mazzata relativa all’annullamento del Decreto Crescita le squadre italiane si sono ritrovate a dover riconsiderare le proprie strategie. Necessità impellenti, puntellamento, qualche occasione. Niente di più. Per mettere mano al portafoglio si aspetterà la prossima estate. Ilincarna perfettamente la situazione. I rossoneri hanno sistemato (numericamente) la difesa con il ritorno di Gabbia, guardano alla possibilità di prendere un altro centrale o un centrocampistal’addio di Krunic, ma in attacco sembrano voler rimandare ogni discorso al mercato estivo. In questi mesi partirà unper lo spot di numero 9 e a fine stagione si deciderà per chi staccare un assegno ...

Buongiorno: ilprova il rilancio, ma sonda già le alternative Secondo quanto riportato da.com , gli altri due profili indiziati per rispondere all'identikit di difensori ben ...... il Napoli mette a segno il quarto colpo di unda fuochi d'artificio. Come riporta il ... Per il 18enne sarebbe stata battuta una concorrenza notevole: lo volevano il- con cui ...Due gol per salutare il Napoli nel migliore dei modi. Alessio Zerbin è pronto a trasferirsi al Frosinone e dopo essere tornato dalla Supercoppa lascerà il club azzurro. Il futuro dell'esterno sarà all ...Manca poco alla ventunesima giornata di Serie A con i club che continuano a lavorare per chiudere i prossimi colpi. La Juventus cotninua a trattare con l'Atletico Madrid per l'addio di ...