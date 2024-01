Calcio | Supercoppa | Napoli a caccia del titolo | scende quota vittoria dopo il tris alla Fiorentina

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Il gol dell?ex del Cholito Simeone e i primi centri con la maglia deldi Zerbin regalano alil netto 3-0 contro lanella prima semifinale dellaItaliana 2024 e la possibilità di conquistare per la terza volta nella propria storia questa competizione. Unche rappresenterebbe unacrisi per i campioni d?Italia in carica e per il tecnico Walter Mazzarri, per cui la seconda esperienza sulla panchina azzurra è stata fin qui avara di soddisfazioni. La conquista del trofeo nella finale di lunedì sera si gioca a 2,20 su Betflag e 2,25 su Newgioco. Per i partenopei è una conferma di ripresa, il secondo successo consecutivoil derby di campionato vinto in pieno recupero ...