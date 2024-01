Calcio | Supercoppa | le formazioni di Inter-Lazio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Riad, 19 gen. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali di, seconda semifinale dellaitaliana, che si gioca dalle 20 all'Al-Awwal Stadium di Riad. Sarri ritrova Immobile al centro dell'attacco: Felipe Anderson torna così nel suo ruolo naturale, a destra. A sinistra Zaccagni completa il tridente. A centrocampo manca Luis Alberto: gioca l'ex Vecino, confermato Rovella in mezzo. Dietro c'è Gila al posto di Patric. Inzaghi con la formazione tipo: rispetto alla gara vinta col Monza torna al centro della difesa Acerbi, ex della sfida, per il resto non cambia nulla. Pavard e Bastoni completano la difesa davanti a Sommer, Darmian confermato a destra e Dimarco a sinistra. Mediana con Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, in attacco Lautaro e Thuram. Questi gli 11 ...

Dopo il convincente successo del Napoli , , ora tocca ad Inter e Lazio . La squadra di Inzaghi affronterà i biancocelesti di Sarri per raggiungere i partenopei in finale diItaliana ed ottenere il primo trofeo della stagione. , nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro ha ribadito che quella contro i biancocelesti sarà una sfida piena di ...La programmazione è stata del tutto stravolta per via della seconda semifinale didii cui diritti sono passati in mano a Mediaset. Ma cosa va in onda al posto di Avanti un altro ...i bianconeri non fanno un bel calcio ma riescono a tenere botta fino in fondo. L’Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa".Di Bello-Di Paolo A Riad si affrontano Inter e Lazio per la semifinale di Supercoppa italiana, che quest'anno ha inaugurato il nuovo format. Le quattro qualificate alle fasi finali si affrontano a ...