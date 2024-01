Calcio | Supercoppa | Lazio ko 3-0 e l' Inter raggiunge il Napoli in finale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Riad, 19 gen. - (Adnkronos) - Sarà l'a sfidare ilnelladellaitaliana di lunedì prossimo. All'Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 3-0 la. A decidere la sfida i gol di Thuram al 17', di Calhanoglu su rigore al 50' e Frattesi all'87'. Tutto facile per i ragazzi di Inzaghi che dominano in lungo e in largo, concedendo poco o nulla agli avversari, mai davvero in partita. La superiorità dei vice campioni d'Europa in carica è evidente dall'avvio e già al 3' arriva il primo pericolo con Barella. L'costruisce bene l'azione e manda al tiro dal limite il suo centrocampista, che ha tempo e spazio per calciare ma tira alto. Al 4' ancora nerazzurri al tiro, stavolta con Thuram. Sullo scarico di Barella il francese va alla conclusione ma non ...

I nerazzurri si impongono per 3-0 sulla Lazio al termine di una partita dominata senza alcun patema che ha preso un indirizzo chiaro già nel primo tempo. Decisamente opaca la prestazione dei biancocelesti. Semifinale senza storia all'Al-Awwal Park Stadium. L'Inter passeggia sulla Lazio e vola direttamente in finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri lasciano le briciole ai biancocelesti.