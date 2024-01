Calcio | Supercoppa | Inter-Lazio 3-0 | nerazzurri in finale con il Napoli**

... in Svizzera, per un torneo disul ghiaccio (l'evento si chiama IceSnowFootball). Con loro anche altri ex calciatori. E la sera ecco l'occasione per vedere insieme Inter e Lazio di. ...All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidano Inter e Lazio: in palio la finale dellaitaliana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la Fiorentina. Segui tutti gli ...I nerazzurri si impongono per 3-0 sulla Lazio al termine di una partita dominata senza alcun patema che ha preso un indirizzo chiaro già nel primo tempo. Decisamente opaca la prestazione dei ...Semifinale senza storia all'Al-Awwal Park Stadium. L'Inter passeggia sulla Lazio e vola direttamente in finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri lasciano le briciole ai biancocelesti. Nel primo ...