Calcio | Ronaldo ' segno più di Haaland | ma mi ritirerò presto'

Cristianoparla anche del suo ritiro: "Vivo giorno dopo giorno, non so quanto mi vedo ancora in questo mondo. Con alcuni problemi che ho avuto sia a livello personale che professionale, sono ...Tris poi per Cristianoe soddisfazioni per lo juventino ed ex napoletano Giuntoli (miglior direttore sportivo), il milanista Leao e la Roma (premiati per i migliori contenuti digitali). ...Auguro all'Arabia di sviluppare il proprio campionato. Poi Sarri assicura che non discuterà con l'ad della Lega calcio De Siervo dopo il botta e risposta sui soldi e la Supercoppa in Arabia: "Domani ...Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno ai Globe Soccer Awards a Dubai. Il norvegese del Manchester City ha battuto Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian M ...