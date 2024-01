Calcio | Pioli | ' vogliamo tornare da Udine con i tre punti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo avere timori, dobbiamo avere sempre la volontà di vincere, giocando con la necessaria lucidità per essere al massimo performanti. Domani è difficile, nel girone di ritornofare meglio di quanto fatto nel girone d'andata. E' inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana". A parlare è l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di. "Il Milan deve fare piùpossibili -aggiunge il tecnico rossonero-. Non ci sono partite con squadre 'di provincia' e, o partite di cartello. Esistono partite da tree domania casa col bottino pieno".