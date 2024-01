Calcio | Pioli | ' la classifica la guarderemo tra tre mesi'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - "Gli infortunati? Non ci sono tempi precisi, faremo un punto a fine mese. Fra dieci giorni abbiamo un appuntamento con lo staff sanitario per capire un po' i tempi relativi ai rientri di Kalulu, Tomori, Thiaw e Pobega. Entro fine gennaio dovremo presentare la lista Uefa: per quella data sarà importante capire bene certe situazioni". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. "Lala guardiamo relativamente adesso: cerchiamo di migliorarla partita dopo partita -aggiunge il tecnico rossonero. Il nostro obiettivo è chiaro: fare meglio del girone d'andata. Poi tra tre o quattrorila. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e allungare il più possibile questo momento positivo". ...

'Il club ci sta lavorando, ci sono ancora due settimane'Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese - Milan . L'allenatore rossonero ha affrontato vari temi, tra cui la lotta scudetto con Inter e Juve e gli obiettivi di ..."Rafa è un giocatore molto importante. Anche quando non riesce a essere incisivo lui comunque ci crea spazio e ci porta via avversari. Abbiamo cambiato un po' il nostro modo di attaccare, gestiamo di ..."Non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando. Ci sono ancora due settimane": Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'Udinese, ...