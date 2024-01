Calcio | Pioli | ' Adli è come un nuovo acquisto'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - "Conta solo la partita di domani. I precedenti non contano. L'Udinese sta bene, arriva da un buon momento e da buone prestazioni. Stiamo bene anche noi, sarà una bella sfida fra due gare che vorranno entrambe prevalere sull'altra". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. "è sempre stato molto attento e professionale -sottolinea il tecnico rossonero-. Rispetto allo scorso anno è cambiato il suo ruolo in campo. Il suo adattamento alla nuova posizione non è ancora terminato ma possiamo di certo parlare di una sorta di '' per questa squadra".

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il programma del sabato della 21ª giornata di campionato sfidando l'Udinese al Bluenergy Stadium. Rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Roma su un ... Sabato sera il Milan si ritroverà a sfidare l'Udinese in trasferta. Per l'occasione Pioli potrà contare nuovamente su Sportiello ...