Calcio | Lotito | ' squadra un po' incerottata ma possiamo dare grandi soddisfazioni ai tifosi'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - "Non sono abituato a fare previsioni, le partite hanno fattori imponderabili. Laè un po'ma se manterremo questo spiritoai": Lo dice il presidente della Lazio Claudioa pochi minuti dalla semifinale della supercoppa italiana contro l'Inter all'Al-Awwal Stadium di Riad. "Purtroppo è una partita secca, in campionato fu equilibrata -ricordaa Mediaset-. Ci fu un retropassaggio che favorì l'Inter e ne siamo usciti sconfitti. Spero che lasia concentrata e capisca l'importanza di questa manifestazione. Serve una prestazione al massimo dei livelli per esprimere le nostre potenzialità".

