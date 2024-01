Calcio | Liverpool Klopp ' Infortunio Salah? Aspettiamo esami'

Il tecnico delJurgen Klopp è in ansia per le condizioni di Mohamed Salah , uscito ieri per infortunio durante Egitto - Ghana in Coppa d'Africa: ' Non sappiamo molto, ho parlato con lui ieri sera e basta. ...Jurgen Klopp, come tutti al, è in ansia per le condizioni di Momo Salah, uscito ieri per infortunio durante Egitto - Ghana in Coppa d'Africa. "Al momento era un po' sotto shock, ha sentito ...L'attaccante egiziano si è fatto male contro il Ghana in Coppa d'Africa LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Non sappiamo molto, ho parlato con ...Le ultime sulle condizioni fisiche di Mohamed Salah del Liverpool dopo l’infortunio in Coppa d’Africa con l’Egitto Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa delle ...