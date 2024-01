Calcio | la Juventus punta al sorpasso sull' Inter

A due settimane dallo scontro diretto di San Siro con l'Inter, laha un'occasione d'oro, quella di arrivarci in testa alla classifica ai danni proprio dei nerazzurri. Complice l'impegno degli uomini di Inzaghi in Supercoppa, la squadra di Allegri a Lecce ...Sono queste le parole dell'avvocato di Andrea Agnelli, Davide Sangiorgio, durante l'udienza presso il Collegio di Garanzia in merito al ricorso dell'ex presidente dellaper il caso ' Manovra ...Cuore romanista, Ranieri in conferenza stampa non si è sottratto sull'avvicendamento sulla panchina giallorossa tra Mourinho e De Rossi. "Mi dispiace per Mourinho, la Roma perde un grande condottiero.Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...