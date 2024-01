Calcio | ‘io vengo dallo sport’ | inaugurazione spazi di gioco attrezzati a Firenze e Salerno

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Dopo le emozioni vissute nel novembre scorso dai giovani dell’Accademia Peligna, ospiti per un giorno nel ritiro della Nazionale, sabato 20 gennaio alle ore 10 sono in programma le inaugurazioni di duedifinalizzati a promuovere l?inclusione attraverso lo sport e ildel(US Sales) e(ASD Toria, San Valentino Torio). Eventi, questi, che andranno a premiare i vincitori del contest #IOSPORT, nell?ambito del progetto ?Sport e Integrazione? sviluppato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la Figc saranno presenti i coordinatori regionali Enrico Gabbrielli (Toscana) e ...