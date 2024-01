Calcio | Globe Soccer Awards | Haaland eletto miglior giocatore

Cristiano Ronaldo ha vinto i premi miglior giocatore del Medio Oriente, calciatore più amato dai tifosi e "Maradona Award" aiSoccer Awards di Dubai, come : 54 gol in 59 presenze . Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni e qualche stoccata. Non si è tirato indietro, non lo fa in campo e neanche davanti i ...DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Incetta di premi a Dubai per il Manchester City, che la fa da padrone aiSoccer Awards 2023 : riconoscimenti per Haaland (miglior calciatore), Guardiola (miglior tecnico), Ederson (miglior portiere) e Khaldoon Al - Mubarak (miglior presidente). Tris poi per Cristiano ...Il portoghese ha ritirato tre premi, tra cui il "Maradona Award" come miglior marcatore. Jorge Mendes miglior agente sportivo ...Ecco spiegata, secondo la Gazzetta, l'assenza del CEO Lina Souloukou a Dubai, per le premiazioni del Globe Soccer, proprio per sentire l'entourage del portoghese che avrebbe minacciato di portare in ...