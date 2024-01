Calcio | Federico Chiesa dona un dispositivo medico alla Misericordia di Firenze

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Splendido gesto di, che hatodi, una confraternita di volontariato del capoluogo toscano, un. “Il Lucas 3 è unmeccanico per compressione toracica che ci è statoto dal calciatore della Nazionale,, al quale desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il generoso dono che rappresenta un prezioso aiuto per la nostra opera di soccorso. Ilsarà benedetto il pomeriggio di sabato 20 gennaio nell’ambito delle celebrazioni per la festa del santo patrono” si legge in un post su Instagram con cui la confraternita ringrazia l’attaccante della ...

AncheGrassi, Presidente Napoli Basket, ha aggiunto: ' Come è accaduto nella scorsa ... Tra le proposte dei Centri di Comunità, per esempio, si annoverano, ginnastica artistica, basket, ...Oggi ilfemminile sta riscuotendo un grande successo, e noi vogliamo dare alle Associazioni ...particolare il nostro direttore tecnico Raffaele Giurdanella ed il consigliere provinciale...Inoltre la possibile uscita di Moise Kean, che dovrebbe raggiungere in prestito l'Atletico Madrid per 6 mesi, potrebbe sbloccare a livello numero un posto per il ritorno di Federico Bernardeschi. Il ...Il Guinness Sei Nazioni 2024 in Esclusiva su Sky e NOW! Preparatevi!, L’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” di rugby sarà in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW da ve ...