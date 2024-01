Calcio | Dall' Arabia ' Accordo con Mou | sarà nuovo tecnico Al Shabab'

... non solo della Lazio ma di tutto ilitaliano"). Gli ha fatto eco l'amministratore delegato ... alla Rete non si scappa e le immagini dei seggiolini vuoti,'alto e dal basso, hanno dilagato. ...Lo Special One potrebbe sbarcare a Riyadh già nei prossimi giorni ROMA - Ci sarebbe l'Arabia Saudita nel futuro di Josè Mourinho. Fresco di esonero dalla Roma, il tecnico portoghese dovrebbe ripartire ...Lo Special One potrebbe sbarcare a Riyadh già nei prossimi giorni ROMA (ITALPRESS) - Ci sarebbe l'Arabia Saudita nel futuro di Josè Mourinho.'L'Udinese non è distratta dal mercato, ha voglia di fare e dimostrare', spiega il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) - Tante voci, anche ...