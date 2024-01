Calcio | Collegio Garanzia | respinto ricorso Andrea Agnelli

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Ildidello Sport, all?esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi oggi al Coni e presieduta da Gabriela Palmieri, haperché “in parte inammissibile ed in parte infondato”, ilpresentato, in data 5 ottobre 2023, dall’ex presidente della Juventus,contro la Figc e la Procura Federale della Figc contro la decisione della Corte Federale di Appello della Figc emessa il 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell?ambito del procedimento con il quale in parziale accoglimento del reclamo del ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale (che aveva irrogato, nei confronti di, la sanzione dell?inibizione per la durata di 16 mesi e dell?ammenda ...