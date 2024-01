Calcio | Collegio Garanzia | causa Portanova rinviata a Corte d' Appello Figc

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Ildi, riunitosi oggi al Coni a Sezione unite, ha accolto in parte, il ricorso del 17 ottobre 2023 presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Marco Ieradi, nei confronti del calciatore Manolocontro la decisione dellaFederale didelladel 15 settembre scorso, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale dellanei confronti di, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, con cui il ...

Ildi Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto , "perché in parte inammissibile ed in ...infondato" il ricorso presentato da Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco(...MANOVRE STIPENDI: LA NOTA DEL CONI " Ildi Garanzia dello Sport, all'esito della sessione ... Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco(FIGC) e la Procura Federale della FIGC ...Il mondo del calcio italiano è stato recentemente scosso dalla decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...Il Collegio di Garanzia presso il Coni "ha accolto, in parte qua" il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, sul caso Manolo Portanova. Dunque "per l'effetto, ha rinviato la causa alla ...