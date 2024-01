Calcio | Cioffi | con Milan abbiamo voglia di fare e dimostrare

"Non sono distratto dal mercato, siccome i miei giocatori non lo sono: vedo una squadra concentrata, che ha voglia di fare e dimostrare". Lo ha affermato Gabriele, in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Milan. Quanto agli interpreti, Payero ha recuperato, mentre Davis ha avuto un affaticamento e non sarà della partita. In porta ci sarà ...In porta ci sarà Maduka Okoye, ma non è cambiato nulla della mia opinione su Marco Silvestri - prosegue- . Jordan Zemura sta migliorando, è la seconda settimana che si allena. Da lui pretendo ..."Non sono distratto dal mercato, siccome i miei giocatori non lo sono: vedo una squadra concentrata, che ha voglia di fare e dimostrare". Lo ha affermato Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vi ...'L'Udinese non è distratta dal mercato, ha voglia di fare e dimostrare', spiega il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) - Tante voci, anche ...