Calatabiano | arrestato un giovane 30enne per “atti persecutori e maltrattamenti in famiglia”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Incessante è l’attenzione che l’Arma di Catania rivolge nei confronti dei reati che rientrano nella sfera della “violenza di genere” grazie, anche, al coordinamento da parte di un pool di magistrati, della Procura della Repubblica di Catania, qualificati sullo specifico fenomeno. I Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto unoriginario di Misterbianco per “in” nei confronti della ex convivente. Le violenze dell’uomo, iniziate già nello scorso mese di novembre e rivolte allacompagna 23enne, sarebbero consistite addirittura in morsi alle cosce e pugni al pube, conseguentemente a discussioni scaturite per futili motivi che lo ...