Caivano Napoli | nuovo blitz al Parco Verde | impegnati 250 agenti

Siamo stati a Caivano , vicino a Napoli, noto come una delle più grandi piazze di spaccio in Europa dove si sono consumati orrori sui minori. Molte ... (vanityfair)

Una Bimba di 5 anni è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli) , in via Volta. È tutto avvenuto poco prima delle 11. Su quello ... (ilfattoquotidiano)

Dall'alba è in corso un'operazione ad "alto impatto" della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano, in provincia di Napoli. L'area interessata è quella del "Parco Verde" e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell'ordine sono impegnati nell'esecuzione di numerosi controlli e perquisizioni. In campo anche le unità cinofile antidroga. CAIVANO – Lo sgombero degli immobili nel Parco Verde di Caivano è un'ipotesi "ancora in fase di valutazione".